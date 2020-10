Porti: Roncallo saluta Spezia e va all'Art

"Porterò con me una bellissima esperienza e il mondo dei porti e della logistica, il più interessante nel campo dei trasporti e delle infrastrutture, nel quale ho iniziato a lavorare a partire dal 1986". Lo ha detto la presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Carla Roncallo, nella conferenza stampa di commiato prima di assumere il suo nuovo incarico in Art, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Roncallo ha ringraziato, uno a uno, tutti gli enti, gli stakeholder e le personalità incontrate in questi 4 anni di presidenza. "Ringrazio chi nel mondo delle Istituzioni nazionali, a suo tempo, quattro anni fa, mi ha dato questa grande opportunità e che ora mi sta dando una ulteriore occasione di crescita professionale, per la quale spero davvero di essere all'altezza" ha aggiunto Roncallo, esprimendo anche la speranza che per quel che riguarda l'Authority spezzina possa esserci continuità, esprimendosi con favore all'ipotesi del segretario generale Francesco di Sarcina come commissario e poi come futuro nuovo presidente.