Irrompe in casa per rapinare anziana, arrestata ex badante

La polizia ha arrestato una donna di 55 anni che ieri sera ha fatto irruzione in casa di una anziana di 76 anni e l'ha colpita per rapinarla. La donna, che aveva le chiavi di casa della vittima perché aveva fatto la badante della sorella, è stata bloccata da un vicino di casa e dagli agenti delle volanti.

La ex badante si è presentata nell'appartamento con la mascherina, un cappello e una sciarpa per non farsi riconoscere.

Quando la proprietaria dell'appartamento le ha chiesto cosa stesse facendo ha prima risposto che doveva consegnare la posta e poi l'ha colpita prima con un pugno al volto e poi con un posacenere di marmo dietro la testa. Nel frattempo i vicini hanno sentito il rumore e sono intervenuti ma la donna ha colpito anche loro. Quando gli agenti sono arrivati hanno bloccato la donna e le hanno trovato il portafoglio della vittima. (ANSA).