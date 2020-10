Sfogo Perin, basta pregiudizi sui calciatori

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Questo risultato ha un solo nome, squadra. Abbiamo passato un periodo difficile, alcuni, me compreso, si sono allenati poco. Abbiamo deciso di non avere alibi e non ripetere la stagione dell'anno scorso": così ai microfoni di Sky Sport il portiere del Genoa, Mattia Perin. "Non voglio fare polemica, ma ci sono stati attacchi insignificanti - ha aggiunto il portiere rossoblù, il primo giocatore del Genoa contagiato dal covid - Siamo giocatori, ma siamo persone normali: questa è una malattia subdola, non sai dove la prendi.

Andiamo a cena, sempre con la mascherina. Non mi sono ritrovato in ciò che è stato detto: ogni tanto bisogna alzare la testa e dire ciò che pensiamo. Ci siamo stufati di essere quelli superficiali. Siamo persone come tutti, affrontiamo le cose con umiltà e dignità", si è sfogato Perin. (ANSA).