Orsero contro spreco alimentare

Il gruppo Orsero ha stretto una partnership con la European Food Banks Federation (FEBA) e la Fondazione Banco Alimentare Onlus: "L'attività congiunta prevede che le eccedenze alimentari di frutta e verdura dei magazzini del Gruppo Orsero in Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo, non commercializzabili per motivazioni diverse da quelle alimentari, siano raccolte e distribuite dai Banchi Alimentari dei singoli paesi alla propria rete di organizzazioni benefiche, che in Europa è composta da oltre 45.283 strutture caritative che ogni anno ridistribuiscono gratuitamente 768.000 tonnellate di cibo a 9.500.000 persone bisognose", scrive l'azienda in una nota. "La scelta di unirci in partnership con FEBA e Fondazione Banco Alimentare Onlus risponde all'esigenza di efficientare la gestione delle eccedenze e la loro redistribuzione, e aumentare il numero di strutture aziendali in grado di portare avanti questa attività", spiega Raffaella Orsero, CEO del gruppo.