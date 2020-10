Covid, in Liguria 323 nuovi positivi, aumentano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Sono 323 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 1.871 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo comunica Regione Liguria, in base ai dati flusso tra Alisa e Ministero. Il maggior numero di casi è ancora nell'asl3 genovese: sono 210, di cui 87 sono da contatto caso confermato, 121 da attività screening e 2 provengono da una struttura sociosanitaria. Aumentano di 29 unità gli ospedalizzati: sono 470di cui 34 in terapia intensiva. Il carico maggiore è sul policlinico San Martino, con 134 ricoveri in medio-bassa intensità di cura e 11 in terapia intensiva. Cinque i deceduti, tre uomini e due donne, tra i 73 e gli 84 anni. Nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 18 ottobre 2020 alle 14 del 19 ottobre 2020, sono stati comunicati dalle direzioni sanitarie altri 7 decessi di pazienti tra i 75 e i 92 anni. Questo ultimo dato non è ancora validato per inserimento nei flussi ministeriali. (ANSA).