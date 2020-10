Aeroporto Genova, da oggi tamponi veloci a passeggeri

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - All'aeroporto di Genova 'Colombo' ha preso il via il servizio di test Covid-19 per i passeggeri in arrivo dai paesi per i quali è previsto il tampone prima della partenza o entro 48 ore dall'arrivo in Italia. I primi viaggiatori a usufruirne sono stati i passeggeri del volo KL1565 in arrivo da Amsterdam. E' una procedura molto veloce, nel giro di 20 minuti arriva il risultato del tampone. Si devono sottoporre ad esempio le persone provenienti dai paesi esteri come Olanda, Regno Unito, Belgio, Francia, Repubblica Ceca e Spagna. "Oggi è il primo giorno abbiamo già riscontrato che oltre il 50% dei passeggeri usufruisce di questo servizio, che consente anche di effettuare un controllo sanitario subito. E un ringraziamento alla Regione e alla Sanità Aerea che hanno coordinato il servizio", spiega il direttore generale dell'Aeroporto di Genova, Piero Righi (ANSA).