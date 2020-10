Covid: Toti, siamo in 'Fase 3' più posti letto a Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "Siamo nella fase 3 del piano sanitario della Regione Liguria contro il covid-19, dopo quelli entrati in funzione all'ospedale San Martino questa settimana a Genova attiveremo altri posti letto al Galliera e al Villa Scassi, le altre province non ne hanno bisogno". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Nell'ultima giornata non abbiamo avuto una fiammata dei contagi in Liguria, siamo stazionari. - afferma -Sull'aumento di 83 casi alla Spezia vorrei fugare ogni dubbio: non c'è una ripresa del cluster spezzino, il conteggio deriva da un ritardo dei tamponi analizzati relativi ai tre giorni precedenti, senza quest'ultimi arriveremmo a una cinquantina di positivi. La crescita c'è, ma è commisurata alla crescita del contagio a livello nazionale".

