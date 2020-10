Covid: tutti negativi i tamponi alla Samp e all'Entella

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Buone notizie sul fronte covid per la Sampdoria e l'Entella dopo che ieri alcuni tesserati erano risultati positivi. I tamponi ripetuti questa mattina hanno dato per tutti esito negativo. Il protocollo prevede che in caso di positività alla vigilia di una partita il gruppo squadra venga sottoposto a nuovi tamponi e il risultato deve arrivare entro 4 ore dall'inizio della gara. E così è stato fatto dai due club.

Ieri alla Samp erano risultati positivi un 'primavera' aggregato alla prima squadra e due dello staff, all'Entella uno del gruppo squadra.

La Samp gioca alle 18 al Ferraris contro la Lazio.

L'Entella alle 15 contro la Reggina: l'inizio della gara è stato posticipato di un'ora proprio per avere il tempo per l'arrivo dei risultati dei tamponi (ANSA).