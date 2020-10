Covid: Spezia; positivo Maggiore

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 OTT - Il giocatore dello Spezia Giulio Maggiore è risultato positivo al Covid-19 e si aggiunge al difensore Riccardo Marchizza, positivo nei giorni scorsi. "Lo Spezia Calcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio Maggiore, attualmente in isolamento fiduciario dopo esser rientrato alla Spezia dal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esito positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del Club dal termine della partita con il Milan del 4 ottobre scorso, dovrà sostenere ora un periodo di quarantena, come sancito dai protocolli sanitari nazionali" scrive il club in una nota. (ANSA).