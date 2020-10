Covid: 81 positivi in rsa di Varazze, sono asintomatici

A far scoprire il focolaio Covid nella rsa "Santa Caterina" di Varazze, dove 81 ospiti su 100 sono risultati positivi, è stata una patologia vascolare che si è presentata su un ospite. L'uomo è stato portato in ospedale e, sottoposto a tampone, è emersa la positività che ha fatto scattare i controlli su tutti gli ospiti e dipendenti della rsa rivelando il cluster. Sono tutti asintomatici. In attesa della seconda tornata di test la struttura provvederà ad effettuare tamponi rapidi per monitorare il decorso della malattia. Nel frattempo è inibito l'ingresso a persone esterne e ai visitatori.

"Domenica 11 ottobre sono scattati i protocolli di sicurezza - spiega il direttore sanitario dottor Giovanni Pellegrinelli - con uno screening completo per il personale e gli ospiti".

Intanto sono 129 i casi di ricoverati positivi nelle circa 240 rsa della Liguria. (ANSA).