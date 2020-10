A fuco antenna cellulari a Genova, indaga la Digos

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Una antenna per il segnale dei cellulari è andata a fuoco la scorsa notte in via Negrotto Cambiaso a Begato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto e gli agenti della Digos. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incendio doloso.

Sotto il ripetitore, che era mimetizzato come se fosse un albero, sarebbero stati trovati alcuni bancali di legno e stracci che non avrebbero dovuto essere in quel punto. Non è la prima volta che gruppi anarchici prendono di mira i ripetitori e per questo gli investigatori si aspettano una possibile rivendicazione. (ANSA).