Spaccata da Vuitton a Genova, inseguimento da film

Una spaccata alla vetrina del centralissimo negozio di Louis Vuitton a Genova si è conclusa questa notte con l'arresto di un 18 enne, dopo un inseguimento al cardiopalma fino alla periferia della città, con l'impiego di diverse volanti.

La polizia è arrivata nella centrale via Roma dopo aver saputo della spaccata. Dalle immagini è emerso che il furto era stato messo a segno da almeno quattro persone a bordo di due vetture, una Skoda e una Megane Renault, con le quali hanno sfondato la vetrina e preso la merce all'interno. Il danno deve essere ancora quantificato.

Le volanti hanno quindi intercettato le macchine, in via Merano, ed è iniziato l'inseguimento. I ladri hanno usato due estintori nebulizzando schiuma per rallentare e confondere gli operatori. Gli agenti sono riusciti ad affiancare una delle due auto che ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il guard rail. I due ladri dentro sono scesi dalla vettura e si sono separati. Ma mentre uno è riuscito a scappare l'altro è stato fermato. (ANSA).