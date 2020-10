Piaggio Aero: Nicastro, individuare proprietario entro anno

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Nonostante il riacuirsi dell'emergenza epidemiologica, prosegue a ritmi serrati e con un sostanziale rispetto del cronoprogramma il processo di vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Lo ha confermato il Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro nel corso di una visita presso la sede della società da parte del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella.

"La data room, sia in versione virtuale sia fisica, resterà aperta ancora qualche giorno, mentre proseguono gli incontri individuali per approfondire alcuni aspetti di carattere industriale", ha spiegato Nicastro al Sottosegretario, che ha - tra le altre - la delega per le Politiche e attività relative a spazio ed aerospazio. "A valle di questi incontri, renderemo disponibile la bozza di contratto di cessione dei complessi aziendali delle due società: dopo aver ricevuto le eventuali osservazioni, procederemo a raccogliere le potenziali offerte di acquisto vincolanti". L'obiettivo, ha detto Nicastro, rimane quello di individuare il nuovo proprietario entro la fine dell'anno. (ANSA).