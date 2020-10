Covid: Toti, abbastanza tranquilli su posti letto Liguria

"La Regione Liguria ha un piano di espansione dei posti letto di terapia intensiva, media e bassa complessità di cura, siamo abbastanza tranquilli ancora oggi sul piano ospedaliero, una ragione che mi spinge a non drammatizzare oltremisura". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato oggi pomeriggio da SkyTg24 smentisce che il sistema sanitario ligure non sia pronto ad affrontare la seconda ondata della pandemia covid.

"E' chiaro che l'espansione della sanità per inseguire il covid comporta una serie di altre problematiche, la sanità si espande a danno di altri comparti sanitari, quindi prima di aumentare le dotazioni di posti letto ci muoviamo con grande prudenza - spiega - In questo momento in Liguria non c'è un tema sanitario, c'è un tema di controllo della pandemia in modo da non trovarci un domani, speriamo mai, in una situazione di difficoltà come ci siamo trovati la primavera scorsa". (ANSA).