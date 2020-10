Covid: al S.Martino di Genova una nuova struttura per triage

L'ospedale Policlinico San Martino di Genova sta ultimando una nuova struttura fissa da dedicare al triage respiratorio di pazienti covid nell'area di levante adiacente il Pronto Soccorso. Lo annuncia la direzione sanitaria.

La struttura, dotata di riscaldamento, luci ed impermeabile, entrerà in funzione nella giornata di sabato in sostituzione della tenda di pre-triage allestita in fase emergenziale, garantendo così un nuovo spazio dedicato al percorso dei pazienti covid positivi, più confortevole sia per l'utenza, che per gli operatori sanitari.

E' intanto stata ultimata la copertura installata all'esterno del Padiglione Ist Sud, con l'aggiunta di un corridoio coperto lungo il marciapiede che collega il piano zero dell'edificio al 1° piano della struttura, per favorire il transito in ingresso e l'eventuale sosta al riparo da sole e intemperie dei pazienti in attesa delle procedure di triage previste per accedere alla struttura, nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-Covid. (ANSA).