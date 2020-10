Covid: 81 positivi in rsa di Varazze

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Nella rsa Santa Caterina di Varazze (Savona) sono stati individuati 81 ospiti positivi sui cento presenti nella struttura. Lo riferisce il responsabile di Alisa per le rsa Ernesto Palummeri.

"Fino a pochi giorni fa le rsa liguri facevano registrare 'calma piatta', purtroppo negli ultimi due giorni c'è stata un'accensione di alcuni focolai, è cambiato in modo significativo il quadro. - commenta - Abbiamo registrato oggi a Savona 81 casi positivi concentrati in un'unica struttura".

(ANSA).