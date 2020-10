Covid: 6 morti, 585 nuovi positivi e boom di ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Sei morti, 585 nuovi positivi a fronte di 4980 tamponi (erano ieri 432 su 5149 test), boom di ospedalizzati: 379, 37 più di ieri, con 32 malati in terapia intensiva dove ce ne erano 26. E' il quadro dell'emergenza covid in Liguria. Complessivamente i positivi sono 5943, 485 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Il contago non si arresta nell'area metropolitana genovese dove i nuovi casi sono 370 (218 individuati con screening, 151 sono contatto di caso conclamato e uno di ritorno dall'estero). Il fatto nuovo è rappresentato dal Savonese, rimasto sufficientemente protetto finora, che registra 139 positivi: crescita generalizzata e non dovuta a focolai particolari.

Trenta sono i nuovi casi nello Spezzino, 35 nell'Imperiese, 11nella Asl 4 del Tigullio.

I decessi riguardano cinque uomini, tra i quali un 54/enne all'ospedale di Sanremo, e una donna: hanno età tra i 78 e 95 anni. Oltre a Sanremo le morti sono avvenute negli ospedali genovesi Villa Scassi e San Martino. Il totale dei morti da inizio pandemia è 1632.

In isolamento domiciliare ci sono 2862 persone, 91 più di ieri, e in sorveglianza attiva 4108, erano 4401 (ANSA).