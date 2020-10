Comune Genova, turn over di 1 terzo dei dipendenti in 3 anni

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Sono complessivamente 1.500, su un totale di circa 5.000, i dipendenti assunti dal Comune di Genova dal 2017 a oggi. Un terzo del personale è stato quindi rinnovato e almeno 1.000 ulteriori assunzioni sono previste nei prossimi mesi. Da questi dati prende il via la campagna informativa "Il Comune cambia faccia". Da oggi la sezione del sito internet del Comune dedicata alla selezione del personale e rivolta ai cittadini interessati a lavorare per l'amministrazione, è preceduta da alcune fotografie di neoassunti e pensionandi, con le 'caselle' dei primi a prendere il posto dei secondi. Un modo scherzoso per raccontare non solo l'avvicendamento in atto tra vecchie e nuove leve, ma anche il trasferimento del bagaglio di competenze dai dipendenti più anziani ai più giovani. Negli ultimi tre anni, il ricambio generazionale ha portato l'età media dei dipendenti ad abbassarsi: nel 2017 i dipendenti sotto i 40 anni erano 282, oggi sono 654. Inoltre, sempre nello stesso arco temporale, i dipendenti laureati sono passati dal 17 al 28% del totale. A creare la campagna è stata la Scuola di Amministrazione del Comune di Genova, costituita nel 2018. "Sono tantissime le richieste di lavorare con noi e tanti i nuovi assunti: con questa campagna - spiega l'assessore al personale Giorgio Viale - così rendiamo merito a chi ha prestato servizio per il Comune e responsabilizziamo ed incentiviamo i nuovi arrivati". (ANSA).