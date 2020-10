Aspi: piano da 6mld per rete e Gronda

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Con una riunione in videoconferenza con ministero dei Trasporti, Regione Liguria e Comune di Genova ieri Autostrade per l'Italia ha presentato il piano decennale per la riqualificazione della rete e le nuove opere fra cui la Gronda, il raddoppio dell'autostrada nel tratto genovese di ponente. In tutto, secondo indiscrezioni raccolte dall'ANSA si tratterebbe di circa 6 miliardi (4,5 per la Gronda e 1,7 per la riqualificazione). (ANSA).