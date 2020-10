Regioni: Toti, poltrone? Sono l'ultimo dei miei problemi

"Penso che le poltrone siano l'ultimo dei problemi di tutti, certamente l'ultimo dei miei".

Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti a margine del workshop 'Grandi yacht: una risorsa strategica per Genova capitale internazionale del mare' rispondendo a una domanda sulle richieste che arrivano dagli alleati sulla composizione della giunta. Fi, in particolare, ha rivendicato un assessorato ma il risultato delle elezioni potrebbe lasciare il partito senza deleghe. Lega e Fdi hanno fatto meglio e dovrebbero essere accontentate con diversi assessorati, mentre 'Cambiamo!', il movimento del presidente, che ha distanziato nettamente gli alleati nei consensi, è candidato ad avere deleghe strategiche.

"Francamente spero che i retroscena che leggo sui giornali non siano corrispondenti alla verità - ha detto - mi auguro che gli alleati, come tutto il mondo politico oggi, lavorino e si interroghino sui destini del Paese alla vigilia di un altro periodo difficilissimo con i nostri ospedali che tornano a riempirsi, un'emergenza Covid da gestire sia sul fronte sanitario sia sul fronte economico".

Poi ha aggiunto: "Faremo una maggioranza e una giunta seguendo la volontà degli elettori perché quella è la stella polare che riguarda tutti i partiti, altrimenti non si andrebbe a votare, premiando le persone che gli elettori hanno premiato perché hanno saputo lavorare bene. Premiando la competenza - ha aggiunto Toti -, senza usare il bilancino da nessuna delle parti. Penso che faremo una buona amministrazione, ci hanno confermato con il 57% alla guida di questa regione, non era mai accaduto nella storia della Liguria, credo ci sia una grande fiducia e una grande aspettativa nei confronti del secondo mandato della giunta Toti e non deluderò gli elettori" ha concluso. (ANSA).