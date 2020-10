Maltempo: riaperta strada crollata per frana a Triora

(ANSA) - TRIORA, 15 OTT - E' stata riaperta, oggi, la strada provinciale che collega Molini a Triora, in alta Valle Argentina, nell'entroterra di Taggia (Imperia), crollata in parte in seguito all'ondata di maltempo del 2-3 ottobre scorso.

Un lavoro a tempo di record, che ha permesso di riaprire a senso unico alternato il traffico nella vallata. Un sopralluogo è stato compiuto dal presidente della Provincia Domenico Abbo, dai tecnici provinciali, dal consigliere delegato regionale Giacomo Giampedrone e da vari amministratori locali.

Sul posto anche il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana. "Sono già stati compiuti importanti passi in avanti per garantire nei tempi più rapidi possibili un parziale ritorno alla normalità, dopo la recente ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'imperiese, sia la costa che le vallate dell'entroterra. Il ripristino della viabilità - ha dichiarato Piana - è la condizione indispensabile per mitigare i disagi della popolazione e la riapertura della strada provinciale 548 è, dunque, un importante segnale". Piana ha anche ricordato i due operai morti il 5 ottobre a Bajardo proprio mentre cercavano di liberare la strada dai detriti. (ANSA).