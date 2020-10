Dal porto di Ventimiglia a Monaco in catamarano in 10 minuti

"Sull'elicottero abbiamo soprasseduto, perché costruire una elisuperficie comportava problematiche importanti, ma abbiamo acquistato un mezzo veloce magnifico: un catamarano. Con condizioni meteo ottimali può viaggiare fino a 48 nodi, il che vuol dire essere in 8-10 minuti nel Principato di Monaco". Lo annuncia l'ad del porto di Cala del Forte, a Ventimiglia, Gian Battista Borea D'Olmo, a margine dell'ingresso della prima imbarcazione. "Non sappiamo ancora, se si tratterà di un servizio di trasporto quotidiano, molto dipenderà dalle richieste - ha aggiunto -. Il catamarano dovrebbe arrivare tra fine febbraio e marzo del 2021".

Sui posti barca Borea D'Olmo ha affermato: "La domanda è molto forte e, ad oggi, a porto non ancora ultimato, abbiamo già ceduto contratti di cessione a quarant'anni per un importante numero di posti barca. Molte sono le negoziazioni e le richieste in corso". Borea D'Olmo tiene, inoltre, a precisare che: "La collaborazione con Monaco è totale: noi abbiamo competenza abbastanza riconosciuta e abbiamo anche il mercato. Monaco ha un surplus di domande e liste di attesa. Questo non sarà mai il porto low cost di Monaco, ma un altro porto di Monaco con gli stessi servizi e qualità". (ANSA).