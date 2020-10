Covid: in Liguria 432 contagi, 365 su Genova, balzo tamponi

Sono 432 i nuovi contagi da covid-19 in Liguria, ben 365 solo su Genova, registrati nelle 24 ore considerate nel flusso di dati tra Alisa e il ministero. E' quanto emerge dal bollettino della Regione Liguria, che segnala tre decessi del 13 ottobre: un 79enne e un 95enne, deceduti all'ospedale San Paolo di Savona, e un 64enne morto a Rapallo. Vengono poi segnalati altri due decessi (dato non ancora validato per l'inserimento nei flussi ministeriali): un 54enne residente in Sicilia e deceduto il 14 ottobre al Pronto Soccorso di Sanremo e un 86enne di Genova morto oggi al Pronto Soccors dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova.

In Liguria balzano alla cifra record di 5.149 i tamponi eseguiti.

Le persone attualmente ricoverate sono 342 (+27), 26 delle quali in terapia intensiva. Sono 2.771 le persone in isolamento domiciliare (+11), per un totale di 3.113 attualmente positive.

