Covid: all'ospedale San Martino riapre il 'Fagiolone'

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - L'ospedale Policlinico San Martino di Genova aumenta ancora i posti letto per i pazienti covid, ed è la volta dello spazio divenuto noto come 'Fagiolone' durante i mesi del lockdown. Ieri il Policlinico aveva riaperto un'area di Malattie Infettive con 17 posti letto presso il piano -2 del Padiglione Patologie Complesse, che era stata chiusa il 9 luglio con le dimissioni dell'ultimo paziente.

In considerazione dell'aumento di ricoveri di pazienti Covid+ nella giornata odierna presso il Pronto Soccorso, ha fatto sapere oggi il San Martino, e stante le esigenze attuali, che denotano una connotazione clinica di medio-bassa intensità, la nostra direzione sanitaria da stasera alle 20.00 riapre il reparto al 3° piano del Padiglione Nuovi Laboratori, noto appunto come 'Fagiolone', con una dotazione fino a 20 posti letto. Sarà gestito da medici internisti ed anestesisti secondo il modello, già sperimentato con successo, della gestione congiunta multidisciplinare. (ANSA).