Va in ospedale con ferite arma fuoco, arrestato il fratello

(ANSA) - SAVONA, 14 OTT - Finisce in ospedale con ferite d'arma da fuoco ma sostiene di non sapere chi gli ha sparato.

Alla polizia, allertata dal medico di turno al pronto soccorso, aveva detto soltanto di aver visto un'auto scura correre via.

Dopo una rapida indagine, la squadta mobile di Savona ha raccolto elementi sufficienti a ricostruire i fatti e il movente. Il gip ha così emesso stamani un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del fratello della vittima.

Nel corso dell'esecuzione della misura cautelare è stata trovata l'arma utilizzata per commettere il tentativo di omicidio, che risultava rubata e alterata per agevolarne uso e occultamento e l'autovettura scura che era stata segnalata oltre a 90 grammi di hashish, suddiviso in dosi e 40 grammi di marijuana. (ANSA).