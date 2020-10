Ustiona e picchia la convivente, arrestato

(ANSA) - CENGIO, 14 OTT - Spinto da una gelosia morbosa, ha ustionato e picchiato la compagna: un ragazzo savonese di 22 anni, residente a Cengio, è stato arrestato dai carabinieri di Cengio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le violenze sono avvenute su una ragazza di 19 anni. Il giovane è stato arrestato dopo che la ragazza aveva presentato querela alla polizia di Savona. Il giovane impediva alla compagna di lavorare, di avere tempo per se stessa, la picchiava con schiaffi, calci e pugni e la ustionava con mozziconi di sigarette. Le violenze subite dalla giovane sono state testimoniate da varie persone.

Il 22enne è accusato anche di rapina verso la convivente, alla quale con minacce sottraeva denaro, di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in due distinti episodi sempre connessi ai maltrattamenti nei confronti della ex convivente. In uno il ragazzo aveva sbattuto in faccia al controllore di un treno la porta del bagno dove si era rifugiata la ragazza dopo avere subito l'ennesima aggressione e nel secondo aveva aggredito il conducente di un autobus.

Ad aggravare la posizione del 22/enne anche "la sua condizione di soggetto gravato da precedenti contro il patrimonio e contro la persona, il non svolgere alcuna attività lavorativa e una costante tendenza alla violenza e disprezzo per le leggi e la civile convivenza che gli erano già costati l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza (ANSA).