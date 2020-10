Scontri tra tifosi Samp e Genoa, 15 indagati e perquisizioni

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - La Digos di Genova ha perquisito ieri la sede Ultras Tito Cucchiaroni, della tifoseria della Sampdoria. Sono due in particolare gli episodi che hanno fatto scattare il provvedimento: la 'sfida' prima del derby a luglio, con la ritinteggiatura di alcune aree della città con i colori delle due squadre e gli scontri tra Marassi e Albaro.

A margine di uno di questi episodi, in particolare quello della ritinteggiatura delle ex biglietterie di via del Piano, un gruppo di tifosi sampdoriani ha anche reagito violentemente nei confronti degli agenti di polizia colpendoli con vari oggetti.

Alcuni membri del gruppo anche cercato di raggiungere alcuni ultrà del Genoa per arrivare allo scontro fisico. Ad Albaro, invece, le due tifoserie si erano scontrate in piazza Dunant. In quell'occasione, l'intervento delle volanti aveva impedito che gli scontri continuassero. Per il primo caso erano stati indagati tre tifosi, mentre per quest'ultimo erano stati denunciati in 12. Ai tifosi sono stati sequestrati i cellulari per consentire le indagini. (ANSA).