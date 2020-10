Covid: Bottaro, centri tamponi in tutta Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Sarà aperto entro alcuni giorni tra Genova Cornigliano e Sampierdarena il nuovo centro per effettuare i tamponi sul covid nel Ponente della città, l'obiettivo dell'Asl 3 è attivare altri centri in Val Polcevera, nell'entroterra della Val Bisagno e nel Levante, lunedì sarà attivato il punto per i test rapidi all'aeroporto di Genova. E' il piano illustrato dal direttore generale della Asl 3 Luigi Carlo Bottaro stasera a Genova nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Vogliamo coprire con i tamponi tutte le aree della città", sottolinea Bottaro confermando che il centro aperto alla Commenda resterà aperto. (ANSA).