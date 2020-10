Arrestato a Genova uno scafista, era dalla Polizia per un documento

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione, un gambiano di 28 anni accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per il quale lo scorso maggio la Procura di Ragusa aveva emesso un ordine di carcerazione. Ieri l'uomo, ignaro del provvedimento, si è recato al Commissariato Prè per avviare delle pratiche amministrative e qui i poliziotti, dopo i primissimi accertamenti, hanno scoperto che era ricercato e lo hanno arrestato.

Associato al carcere di Marassi dovrà scontare 4 anni e 7 mesi di carcere oltre al pagamento di una sanzione amministrativa di 2 milioni di euro. (ANSA).