A fuoco quadro elettrico palazzo, 22 persone ricoverate

Trenta persone evacuate, 22 ricoverate di cui 13 bambini per un incendio divampato ieri sera in via Cornigliano a Genova. Le fiamme sono partite dal quadro elettrico dei contatori al piano terra ma il fumo ha subito invaso il vano scale e raggiunto alcuni appartamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Alcune persone sono state evacuate dalle finestre. Tra le persone ricoverate anche un neonato: nessuno è in pericolo di vita ma per sicurezza sono stati trasferiti nei nosocomi. Non si esclude l'ipotesi dolosa visto che nella stessa zona sempre ieri sera sono andati a fuoco diversi cassonetti. Nelle scorse settimane, in una via vicina, era andato in scena un episodio simile. Sulla vicenda indaga la polizia.

Il bilancio finale dei 13 bambini di differenti nazionalità arrivati ieri sera alle 23.30 all'Istituto Gaslini, ha comunicato la direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico, è di 4 ricoverati, 4 in osservazione e 5 già dimessi. Tutti e 13 sono comunque in buone condizioni.