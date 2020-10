Cresce pressione ospedali Liguria

Sono 447 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 4.776 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione spiegando che di questi 34 sono in provincia di Imperia, 24 a Savona, 354 a Genova, 17 nel Golfo del Tigullio e 18 alla Spezia. Ci sono inoltre 14 persone in più ricoverate negli ospedali della Liguria. Nel complesso ci sono 299 persone negli ospedali, di cui 27 nei reparti di terapia intensiva. Una persona è morta, si tratta di un uomo di 79 anni che era ricoverato in ospedale a Savona.

Il maggior numero di malati, 78, di cui 11 in terapia intensiva, è all'ospedale San Martino di Genova, il più grande della regione, che proprio oggi ha annunciato la chiusura delle visite ai parenti dei malati in tutta la struttura. Le deroghe per minori o persone con disabilità saranno decise caso per caso dai direttori delle singole unità operative. E' la prima volta dopo il lockdown che l'ospedale genovese ricorre a questa misura, seppure in via provvisoria, per contenere i rischi di nuovi contagi.

Tra le notizie positive quella che i nuovi guariti sono 54, ma le persone in isolamento domiciliare sono 168 più di ieri.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha detto che "la nuova ondata di contagi sta cominciando a dare qualche pressione sui nostri ospedali tenendo presente che si tratta di contagi molto diversi. Anche oggi ci sono nuovi ricoveri e dimissioni, il numero delle terapie intensive resta sostanzialmente sotto controllo, nell'ordine delle 25 unità, quindi non c'è l'escalation che abbiamo drammaticamente vissuto in primavera.

Il sistema sanitario si è preparato per tempo e c'è disponibilità di posti letto, con tutte le difficoltà e con il fatto che i contagi aumentano" ha aggiunto.

Intanto un liceo di Genova, il Vittorino-Bernini, da ieri ha ripreso la didattica a distanza "per precauzione" in attesa dell'esito di un paio di tamponi covid che potrebbero coinvolgere la struttura. La scelta è stata presa in base al verbale 104 del 31 agosto del Comitato tecnico scientifico, secondo cui "le scuole hanno la facoltà di valutare ogni misura di prevenzione atta a contenere il contagio". (ANSA).