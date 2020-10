Covid: il S.Martino chiude ai parenti dei pazienti

Prime misure di riduzione dei rischi contro il Covid-19 all'ospedale San Martino di Genova, il più grande della Liguria. "A partire dal oggi, in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico relativo all'emergenza Covid-19, a maggiore tutela della salute dei pazienti e degli operatori sanitari, si sospendono nuovamente e temporaneamente le visite ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza" spiega una nota.

"Eventuali deroghe per minori, portatori di handicap, ecc saranno valutate caso per caso dai direttori delle singole Unità Operative". (ANSA).