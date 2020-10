Calcio: Made In Italy interessata al Genoa,si studia dossier

Made in Italy Investimenti - Monferrato, management company dedicata allo sviluppo di un territorio, ha dato incarico ai propri advisor di verificare le condizioni di fattibilità per l'acquisizione del Genoa. Un primo incontro per valutare il dossier è in programma domani a Roma.

Lo rende noto Andrea Bruzzone, direttore generale della management company con sede ad Acqui Terme (Alessandria) e un piano di investimenti da 120 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

L'interesse per il club di Enrico Preziosi è reale e si collega al legame tra il Monferrato e la Liguria. "DA mesi analizziamo dossier di aziende, del territorio e non solo, e siamo già arrivati al closing di tre aziende nel settore infrastrutture, nell'agroalimentare e e nell'energia. Manteniamo un concordato riserbo per latre trattative di partecipazione e acquisizione in corso". (ANSA).