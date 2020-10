Ragazzini in fuga spingono poliziotto contro vetrata

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - I poliziotti delle volanti hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ragazzini italiani di 14 e 15 anni. I due, in motorino, non si sono fermati a un posto di controllo della polizia locale e durante la fuga hanno invaso la corsia opposta e il marciapiede mettendo a repentaglio l'incolumità di numerosi pedoni. Immediato l'intervento di una volante di passaggio in zona. I ragazzini allora hanno abbandonato lo scooter fuggendo a piedi inseguiti dai poliziotti uno dei quali è stato spinto contro la vetrina di una pizzeria che è andata in frantumi. In tale frangente i due ragazzini, caduti anch'essi contro la vetrata, sono stati bloccati dai poliziotti. Uno degli agenti intervenuti ha riportato 18 giorni di prognosi. (ANSA).