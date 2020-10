Liguria, dimezzati i tamponi, 186 nuovi casi

Sono 186 i nuovi casi di Coronavirus in Liguria su 1.570 tamponi eseguiti, meno della metà di quelli indicati ieri nel consueto bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. Le persone in terapia intensiva sono 24 mentre sono 285 gli ospedalizzati. Il numero maggiore di nuovi casi è nell'Asl 3 genovese: sono 119, di cui 61 per contatto di caso confermato, 57 da attività di screening e 1 in una struttura sociosanitaria.

I deceduti sono due, una paziente di 78 anni e un paziente di 53 anni.

I soggetti in isolamento sono 122, quelli in sorveglianza attiva sono 3.841. (ANSA).