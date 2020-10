Successo Rolli Days, 12mila presenze in 3 giorni

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Successo anche per questa edizione dei Rolli Days che si confermano come un vero e proprio segno distintivo di Genova: anche questa edizione autunnale, che sì è svolta in modalità live&digital, ha avuto un ottimo successo di pubblico, in presenza e online. Sono state circa 12 mila le presenze di genovesi e turisti che, su prenotazione, da venerdì 9 a oggi hanno visitato i Rolli. "Oggi è una giornata importante, la conclusione di un bellissimo lavoro di squadra.

Un insieme di volontà, idee, passione e amore per un patrimonio unico" ha detto l'assessore alla cultura Barbara Grosso. La percentuale dei visitatori genovesi che hanno partecipato ai Rolli Days è del 60,88% . Circa il 40% delle presenze arriva da Milano, Bologna, Firenze, Roma, Torino. Grande crescita di un pubblico giovane: la fascia di età 18-25 ha registrato il 17,65%, mentre la fascia 26-35 ha toccato il 25,95%. Grande successo anche per il Digital, che ha fatto registrare oltre 600 mila visualizzazioni. (ANSA).