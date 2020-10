Furti a raffica in Valbormida, 3 arresti

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE, 11 OTT - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte con la collaborazione dei militari delle stazioni di Cairo Montenotte e Millesimo hanno arrestato tre cittadini romeni di 38, 32 e 31 anni, autori di numerosi furti in Valbormida. I tre, tutti dimoranti nel torinese, avevano iniziato la loro scorribanda da Ceva (Cuneo) dove hanno rubato una autovettura per poi dirigersi verso Roccavignale. Qui i tre hanno rubato l'attrezzatura da lavoro in una azienda di impiantistica poi hanno proseguito per Cosseria, dove hanno preso di mira il furgone di un commerciante ambulante portando via capi di abbigliamento e borse. Proprio a Cosseria sono stati visti da una Guardia Giurata: i tre sono fuggiti abbandonando l'ultimo bottino. La pattuglia della Radiomobile di Cairo li ha rintracciati mentre cercavano di allontanarsi. Le indagini hanno permesso di avere tutti i riscontri necessari che alla fine hanno indotto i tre ad ammettere le loro responsabilità. I tre sono accusati di furto aggravato in concorso (ANSA).