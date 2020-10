Covid, in Liguria 386 nuovi casi positivi

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Sono 386 i nuovi casi positivi in Liguria, individuati grazie a 3.334 tamponi. Lo rende noto Regione Liguria diffondendo i dati flusso Alisa-Ministero. E' ancora l'Asl 3 genovese a avere il maggior numero di nuovi casi: sono 320, 119 da contatto di caso confermato e 201 da attività screening. Nella Asl della Spezia, 28 sono i nuovi casi di cui 12 da contatto di caso confermato e 16 da attività screening.

In Liguria, i dati inviati al ministero della Salite parlano di due decessi, due persone di 82 e 90 anni. I ricoverati sono 264 di cui 26 in terapia intensiva. Il sistema sanitario ligure, il cui piano consente di aumentare progressivamente i posti letto fino a 200 posti di terapia intensiva e fino a 1250 di media intensità, sta ampiamente reggendo l'impatto.

In isolamento domiciliare ci sono 136 persone in più, mentre in sorveglianza attiva ci sono, complessivamente, 3.927 persone.

(ANSA).