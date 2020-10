Liguria, 213 casi positivi, 26 in Intensiva

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Sono 213 i nuovi Covid-positivi in Liguria a fronte di 4.033 test-tampone. Lo rende noto Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. Nell'Asl 3 genovese il maggior numero di casi: 143, di questi 48 sono contatti di caso confermato, 94 sono stati individuati con lo screening, uno è un rientro viaggio. Segue Spezia con 36 casi.

Gli ospedalizzati sono 248, di cui 26 sono in terapia intensiva.

Due i decessi segnalati: una donna di 93 anni e un uomo di 96 anni. Le persone in isolamento domiciliare sono 142 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 3.911. (ANSA).