A fuoco deposito rifiuti a Uscio

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - La scorsa notte i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Uscio, in località Colle Caprile, per l'incendio di un magazzino di stoccaggio rifiuti inerti. Sul posto la squadra di Rapallo con l'appoggio di due autobotti per la riserva idrica e il carro autoprotettori per la sostituzione delle bombole di aria respirabile. I danni sono ingenti anche per il coinvolgimento di alcuni veicoli. Per l'individuazione delle cause l'area è stata messa sotto sequestro e sono in corso gli opportuni rilievi. (ANSA).