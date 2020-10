Toti, forse nuove misure a Genova

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Nelle aree ad alta incidenza del contagio di coronavirus "non escludiamo ulteriori provvedimenti restrittivi, è una tecnica che abbiamo usato con efficacia, quindi i primi tre giorni della settimana prossima è possibile che d'accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci si prendano ulteriori misure se ve ne fosse la necessità". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sull'emergenza coronavirus.

Il governatore ribadisce che "va tenuto presente che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri arriverà il 15 ottobre". "Ovviamente cercheremo di individuare misure restrittive a più basso impatto possibile sia per i cittadini sia per le attività economiche della città", sottolinea Toti confermando che l'attenzione resta puntata sull'andamento del contagio nel capoluogo ligure, dove le misure allo studio interesserebbero solo i quartieri più colpiti dal contagio, come nel caso del centro storico. (ANSA).