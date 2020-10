Maltempo: Ventimiglia, cuochi preparano pranzo per 'Angeli'

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Arriverà anche la comunità islamica domani ad affiancare i ristoratori e volontari locali che da una settimana preparano il pasto di mezzogiorno per gli uomini della Protezione Civile ed i tanti Angeli del fango che da una settimana lavorano a Ventimiglia, colpita dall'alluvione nella notte tra venerdì e sabato scorso. Tra i primi a muoversi proprio i cuochi ventimigliesi che man mano hanno visto ingrossarsi le fila di aiutanti e che oggi hanno superato il record di coperti: oltre 500, tra cui una portata a base di costate di maiale cucinata dalla comunità ecuadoriana. E poi pane e pomodoro, spezzatino e dolci ( preparati da un gruppo di casalinghe) ma nei giorni scorsi non sono mancati pizza, lasagne, piatti di mare e addirittura tagliolini al tartufo.

Tutto per offrire agli spalatori un momento di relax tanto che il banchetto in piazza del Comune (un bar vicino offre il caffè) è ormai una tappa obbligata per chi aiuta Ventimiglia a tornare alla normalità. (ANSA).