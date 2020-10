Covid: nuove aperture nei vicoli, Genova sfida crisi

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Nuove aperture nel centro storico di Genova: gli imprenditori genovesi investono nonostante la crisi. Sono diverse le attività che hanno visto la luce nel Civ Genovino, aderente a Confcommercio, a pochi metri dal Distretto del Design, il DiDe. La nascita di una cantina culturale che sarà inaugurata sabato 10 e domenica 11 dalle 10 alle 20, con un punto di raccolta in piazza Matteotti per gestire gli accessi rispettando le norme anticovid, segue a diverse aperture che hanno interessato la parte dei vicoli che da San Lorenzo portano in Piazza delle Erbe. "Il piccolo commercio si conferma presidio e sicurezza per i nostri vicoli - ha detto il presidente di Confcommercio Paolo Odone - Come associazione non possiamo che restare al loro fianco dando supporto e assistenza coi nostri uffici come abbiamo sempre fatto con tutte le nostre imprese associate". Sulla stessa lunghezza d'onda Alessandro Cavo presidente Fepag Confcommercio: "Sono iniziative danno una speranza in questo difficile momento". (ANSA).