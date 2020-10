Contributi nati durante Covid distretto Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 09 OTT - Il Distretto socio sanitario numero 1 ventimigliese ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi una tantum a favore dei nati durante l'emergenza sanitaria da coronavirus. E' possibile iscriversi fino al prossimo 2 novembre e tra i requisiti richiesti, oltre a nascite tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, ci sono la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Ue o ancora di uno Stato extraeuropeo ed essere in regola con la normativa sull'immigrazione. Inoltre, bisogna avere la residenza anagrafica in uno dei diciassette Comuni del comprensorio ventimigliese. E' necessario anche avere un'attestazione Isee 2020 in corso di validità inferiore ai 30 mila euro. (ANSA).