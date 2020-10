6,3% test rapidi vicoli Genova è positivo

Il 6,3% dei 970 tamponi rapidi effettuati dal primo ottobre a oggi nel centro storico di Genova presso l'ambulatorio della Commenda di Prè è risultato positivo al covid-19. E' il dato sui cluster di coronavirus attivi nel centro storico di Genova illustrato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti . "La nostra capacità di prevenire, monitorare e isolare prontamente i casi continua a crescere, nonostante le polemiche di chi si concentra solo sul dato che vede la Liguria prima nel rapporto nuovi casi-tamponi effettuati - commenta Toti - Questo dato è frutto del lavoro che la nostra sanità sta facendo con impegno: ogni giorno facciamo una media di 3.500/4.000 tamponi e li facciamo dove sappiamo di tracciare al meglio il virus. Se li facessimo a macchia di leopardo avremmo sicuramente meno positivi ma il tracciamento non avrebbe la stessa efficacia. Noi preferiamo continuare a fare un buon lavoro per la salute dei liguri e per il contenimento del virus: solo così potremo combatterlo e allo stesso tempo imparare a conviverci"