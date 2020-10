Sanremo Giovani dei record, 961 ammessi per l'edizione 2020

Ancora un record per Sanremo Giovani che batte se stesso. Quest'anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, il numero più alto degli ultimi anni, 119 in più delll'ultima edizione (+14%). A top tra le regioni il Lazio con 179 partecipanti.

Sono 867 cantanti singoli (336 donne e 531 uomini) e 94 gruppi. La maggior parte delle richieste è arrivata dal Sud (402 pari al 41.8%); poi il Centro con 268 (27.9%), il Nord con 257 (26.8%). In aumento anche le richieste di partecipazione dall'estero, 34, pari al 3.5%, quasi il triplo dello scorso anno.

"A tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani - dice Amadeus - va il mio grazie e il mio in bocca al lupo. Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni, selezionare i brani più belli sarà un'impresa al tempo stesso difficile ma affascinante. A tutti vanno i complimenti per il lavoro straordinario. Il percorso verso il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo inizia, come ogni anno, da voi".

La Commissione musicale presieduta da Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha cominciato ad ascoltare i brani durante la fase di iscrizione e proseguirà con gli ascolti nei prossimi giorni, in modo da selezionare i primi 60 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 19 e il 20 ottobre, nella sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma. A questi si aggiungerà di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro, il gruppo Watt. Al termine saranno scelti 20 tra gruppi e artisti che parteciperanno alle "semifinali" in diretta, nella seconda serata di Rai1, all'interno della trasmissione condotta da Amadeus "AmaSanremo", nelle cinque puntate del 29 ottobre e 5, 12, 19 e 26 novembre. Solo alla fine di questo percorso si conosceranno i 10 finalisti dell'edizione di Sanremo Giovani, il contest, in onda in prima serata su Rai1 il 17 dicembre, che vedrà 10 "under 34" sfidarsi per conquistare la vittoria e aggiudicarsi 6 degli 8 posti disponibili (2 arriveranno da Area Sanremo) per partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove proposte.