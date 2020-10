Record multe su bus Atp, 671 in 1 mese

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Record di 671 verbali a settembre per i 'portoghesi' che viaggiano senza biglietto sui mezzi Atp: rispetto allo stesso periodo dello scorso 271 sanzioni in più.

Lo rende noto l'azienda di trasporti che ha intensificato i controlli: "Nel mese di settembre a fronte di un calo di circa il 50% del fatturato c'è stato un significativo aumento dell'elusione". Dall'inizio dell'anno, il numero di passeggeri sanzionati per mancanza del permesso di viaggio è di circa 4 mila, spiega l'azienda. Anche per questa ragione, nelle prossime settimane l'operazione di verifica proseguirà anche con controlli intensivi tra Rapallo e Portofino durante il giorno e poi Chiavari, Sestri Levante, Casarza nelle ore dopo il tramonto; sia a Genova e nell'entroterra. "Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico, presente sul territorio sia in riviera che nelle vallate - ha detto Andrea Geminiani, coordinatore generale - i controlli proseguiranno. I controllori hanno anche il compito di garantire la sicurezza oltre che quello di stroncare l'evasione". (ANSA).