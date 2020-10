Rapallo preprara dragaggio golfo

Rapallo prosegue i contatti con Regione Liguria per l'intervento di dragaggio del golfo. "È un'opera molto importante di difesa del territorio - ha spiegato oggi l'assessore Filippo Lasinio -. Il piano prevede la realizzazione di una diga soffolta per proteggere la nuova spiaggia libera-attrezzata prospiciente il lungomare e il centro abitato. Il dragaggio interesserà tutta la parte centrale del golfo; stiamo inoltre valutando di concerto con Regione Liguria la possibilità di realizzare un molo alla foce del San Francesco, così da 'incanalare' bene la parte conclusiva del torrente e da mettere in sicurezza il primo tratto della passeggiata a mare. Alla base di questa ipotesi c'è uno studio molto approfondito sulle correnti marine".