Covid, 176 nuovi positivi su oltre 3.700 test

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Sono 176 i nuovi casi di Covid in Liguria, per la maggior parte nella Asl 3 genovese dove si sono verificati 131 casi di cui 78 da contatto di caso confermato e 53 attività di screening. I test tampone effettuati sono 3.726.

In aumento gli ospedalizzati: sono 220, di cui 24 in terapia intensiva. Secondo i dati flusso Alisa-Ministero della Salute, i decessi sono due: uno è un paziente di 77 anni morto a Sanremo e l'altra è una anziana di 93 anni deceduta a Sarzana. I soggetti in sorveglianza attiva sono 3.460 mentre in isolamento domiciliare ci sono 88 persone (ANSA).