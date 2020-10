Aurelia resta chiusa a Chiavari

Rimane chiusa la via Aurelia tra Chiavari e Zoagli all'altezza delle Grazie a causa del pericolo di caduta massi. Questa mattina si è svolto il sopralluogo dei responsabili Anas ed il comune di Chiavari con il sindaco Marco Di Capua. Il pericolo viene dallo stesso versante che lo scorso dicembre aveva visto una frana ostruire per lungo tempo le due carreggiate della via Aurelia costringendo gli utenti a percorrere la autostrada A12, unica alternativa per raggiungere Rapallo e Zoagli.

Nel pomeriggio seguirà un' ulteriore valutazione con ditte specializzate e rocciatori per capire la natura della intervento e soprattutto dei tempi. Gravi i disagi per migliaia di persone che ogni giorno viaggiano tra le due principali città del Golfo del Tigullio, Rapallo e Chiavari, lungo l'Aurelia.